Москва, , 13:44 — REGNUM В большинстве регионов России, где в Единый день голосования 13 сентября выбирали губернаторов и депутатов областных собраний, явка избирателей оказалась ниже, чем на предыдущих выборах аналогичного уровня.

Выборы Rk.gov.ru

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Часть избирателей воспользовалась возможностью проголосовать досрочно (11 и 12 сентября), тем не менее в 17 регионах из 27, где проходили выборы губернаторов или региональных советов, общее число граждан, пришедших на участки, снизилось.

Лишь в восьми регионах из 27 явка превысила 50% — во 7 случаях это были выборы глав регионов, единственное исключение — выборы в областную думу Белгородской области. В 14 регионах из 27 явка составила менее 40%, в трех регионах — менее 30%.

Более чем на 10% снизилась явка на выборах главы Республики Коми (30,16% против 40,67%) и Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (47,8% против 67,97%).

На 5−10% снизилась явка на выборах губернатора Брянской области (47,86% по данным на 18:00 против 57,38% в 2015 году), губернатора Иркутской области (30,33% против 37,22% во втором туре выборов в 2015 году), губернатора Пензенской области (56,68% против 62,26%), губернатора Пермского края (35,76% против 42,53%), главы Татарии (78,8% против 84%), депутатов Законодательного собрания Челябинской области (32,75% против 41,22% в 2015 году), депутатов Законодательного собрания Ульяновской области (21,11% против 27,66%).

Также снизилась явка на выборах в Воронежскую областную думу (46,1% против 50,4%), на выборах губернатора и депутатов Законодательного собрания Калужской области (35,9% против 36,07%), губернатора и депутатов областной думы Костромской области (31,96% против 35,76%), депутатов Законодательного собрания Новосибирской области (25,23% на 18:00 против 30,71%), губернатора Ростовской области (43% против 46,54%), депутатов Рязанской областной думы (30,86% на 18:00 против 32,64% на 18:00), губернатора Смоленской области (27,35% на 18:00 против 28,73%), главы Чувашии (55,5% против 58,65%).

В то же время заметно выросла явка в Архангельской области (32,65% против 20,99% на выборах губернатора), в Еврейской автономной области (73,02% против 31,87% на выборах губернатора), Краснодарском крае (на 18:00 — 62,65% против 45,97% на выборах губернатора) и Севастополе (44% против 34,21% на выборах губернатора).

Некоторый рост явки был зафиксирован в Белгородской области (53,74% против 51,57% на выборах в областную думу), Камчатском крае (37,14% против 31,8% на выборах губернатора), Курганской области (31,05% против 30,38% на выборах в областную думу), Ленинградской области (51,22% против 44,26% на выборах губернатора), Магаданской области (34,01% против 33,56% на выборах в областную думу) и Тамбовской области (64,11% против 57,77% на выборах губернатора).