Сеул, , 13:49 — REGNUM Южная Корея окажет Ираку помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства и Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA).

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По их словам, южнокорейская сторона поставит в Ирак 36 400 наборов для диагностики коронавируса общей стоимостью $400 тыс. и три бокса для безопасного сбора анализов на коронавирус.

Известно, что в мае и июле текущего года МИД Южной Кореи передал министерству здравоохранения Ирака наборы для диагностики коронавируса на общую сумму $200 тыс. и 50 тыс. защитных масок.

В настоящее время в Ираке выявлено более 290 тыс. случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали более 8 тыс. человек.