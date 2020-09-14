Киев, , 13:45 — REGNUM Бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан может вернуться в политику. Об этом он заявил 14 сентября, общаясь с журналистами у здания Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

Он отверг возможность вновь занять пост руководителя офиса президента Украины, отметив, что не намерен сотрудничать с главой государства Владимиром Зеленским или помогать ему в чём-либо.

«Если будет общественный запрос на такого политика, как я, то нравится мне или нет — я буду вынужден вернуться», — заявил Богдан.

Экс-чиновник добавил, что ему нравится быть простым бизнесменом и адвокатом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ГБР допросили бывшего руководителя офиса президента Украины после ряда заявлений, сделанных во время интервью журналисту Дмитрию Гордону.

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