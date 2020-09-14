Ярославль, , 13:28 — REGNUM Политсовет ярославского отделения «Единой России» определит, кто заменит Андрея Коваленко в качестве депутата Ярославской областной думы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ЯРО ВПП «Единая Россия».

Андрей Коваленко Duma.yar.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM 13 сентября Андрей Коваленко избран депутатом Государственной думы РФ в ходе довыборов по 194 избирательному округу. Согласно существующей процедуре, теперь он должен сложить полномочия депутата Ярославской областной думы. Данное решение утверждается на пленарном заседании думы.

Судьба вакантного мандата решается политсоветом регионального отделения «Единой России». Коваленко был избран в областную думу в сентябре 2018 года по партийным спискам, поэтому, его сменщика также определяет партия. Если рассматривать претендентов по проценту набранных в ходе выборов 2018 года голосов, то на мандат депутата претендуют жители Рыбинска, депутаты областной думы 6-го созыва Владимир Беспалько и Евгений Сдвижков.

Как пояснили в «Единой России», заседание политсовета регионального отделения пройдет в течение 14 дней с момента, как Андрей Коваленко официально перестанет быть областным депутатом.

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