Липецк, 14 сентября 2020, 13:27 — REGNUM В Липецке на одном из избирательных участков полностью отменены итоги голосования. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова 14 сентября.
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На участке № 2332 итоги голосования отменены «в связи с нарушениями, которые не позволили с достоверностью определить волеизъявление избирателей», уточнила Памфилова.
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