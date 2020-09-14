Липецк, , 13:27 — REGNUM В Липецке на одном из избирательных участков полностью отменены итоги голосования. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова 14 сентября.

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На участке № 2332 итоги голосования отменены «в связи с нарушениями, которые не позволили с достоверностью определить волеизъявление избирателей», уточнила Памфилова.

«На протяжении всего дня голосования на избирательном участке № 2332 города Липецка якобы фиксировались вбросы избирательных бюллетеней неустановленными лицами. В настоящее время на месте происшествия с записями с камер видеонаблюдения и с избирательной документацией работают сотрудники правоохранительных органов. В любом случае выборы там отменены», — рассказала глава ЦИК.

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