Тбилиси, , 13:25 — REGNUM Лидеры ряда оппозиционных партий Грузии 14 сентября подписали кодекс поведения на выборах. Об этом сообщает агентство Report.

Кодекс был опубликован накануне Центризбиркомом. Его подготовили на основании указаний международных организаций. В документе говорится о неприемлемости подкупа избирателей и оскорблений в адрес оппонентов. В общей сложности в кодексе четыре главы, в которых до десяти рекомендаций.

Сообщается, что подписание происходило в офисе «Лейбористской партии». Представителей правящей партии «Грузинская мечта» на мероприятие не пригласили. Как рассказал журналистам лидер «лейбористов» Шалва Нателашвили, по его мнению, правящая партия якобы работает на «уничтожение страны».

Напомним, в Грузии на 31 октября назначено проведение выборов в парламент. ЦИК зарегистрировал 66 партий. С начала сентября официально начался предвыборный период.

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