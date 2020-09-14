Токио, , 13:13 — REGNUM Новый глава правящей Либерально-демократической партии Японии Ёсихидэ Суга заявил о важности обсуждения принадлежности четырех южных островов Курильской гряды.

«Что касается вопроса Северных территорий (так в Японии называют южный острова Курильской гряды), намерен продолжать диалог (с Россией), чтобы прояснить вопрос принадлежности четырех островов», — сказал он в эфире телеканала NHK, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 14 сентября, в Японии прошли выборы на пост лидера правящей партии, на которых победу одержал Суга.

Новый лидер практически гарантированно станет следующим премьер-министром Японии. Это будет подтверждено на голосовании парламента 16 сентября. Новый премьер-министр займет пост до конца срока полномочий Синдзо Абэ — в сентябре 2021 года.

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