Приштина, , 13:11 — REGNUM Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель 13 сентября заявил, что если Евросоюз не стабилизирует обстановку на Балканах и не решит проблему Косово и Сербии, он не сможет считаться геополитической силой.

В интервью для Financial Times политик заявил, что Балканы причиняют беспокойство Брюсселю. «Если мы не стабилизируем Балканы, то будет сложно считать нас геополитической силой, поскольку никто ещё этим не будет заниматься, только европейцы», — заявил политик.

По словам Борреля, Брюссель заинтересован в постепенной интеграции стран Западных Балкан в европейский блок, однако в отношениях между Косово и Сербией присутствуют многочисленные противоречия.

Также политик предупредил о намерении руководителей стран ЕС ввести санкции против руководства Беларуси, в том числе президента Александра Лукашенко.

Напомним, в настоящий момент инициативу в переговорах между Сербией и Косово перехватили США. 4 сентября в Вашингтоне были подписаны соглашения о нормализации экономических отношений между Сербией и Косово.

Читайте ранее в этом сюжете: После нас — хоть потоп: во что обойдется Косово и Сербии помощь Трампа