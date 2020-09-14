Париж, , 13:16 — REGNUM Около 200 человек вышли на улицы Стамбула, чтобы выразить свое недовольство повторной публикацией карикатур на пророка Мухаммеда во французском сатирическом журнале Charlie Hebdo. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщает Le Figaro.

Манифестанты собрались на площади Беязыт в европейской части города Стамбул. Они держали плакаты с угрозами «выбить высокую цену» за переиздание карикатур, направленными против журнала Charlie Hebdo и лично президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу осудил повторную публикацию карикатур и охарактеризовал ее как «недостаток уважения к нашей религии и к нашему Пророку».