Омск, , 13:14 — REGNUM Заявления властей ФРГ об «отравлении» блогера Алексея Навального веществом группы «Новичок» расходятся с клинической картиной состояния пациента. Об этом заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев, передаёт 14 сентября ТАСС.

По словам токсиколога, на момент госпитализации Навального в омскую больницу данные о его отравлении отсутствовали. Признаков отравления не было «ни в клинике, ни в диагностике, ни в течение заболевания».

Сабаев пояснил, что специалисты исходят из понятия доказательной медицины. Существуют три критерия: само происшествие или токсикологическая ситуация, клиническая картина течения заболевания и судебно-химическое исследование.

«Ни один из этих трех столпов в нашем конкретном случае никак не проявился», — сказал Сабаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября правительство ФРГ обнародовало заявление о якобы подтвердившемся отравлении Навального «Новичком». Власти Германии сослались на заключения трёх независимых лабораторий.

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