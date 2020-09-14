Москва, , 13:05 — REGNUM Есть много вопросов, которые можно обсудить, и где Россия, ничуть не посягая на белорусский суверенитет, могла бы помочь Белоруссии стать более устойчивой страной, считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

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«России нужно помочь Белоруссии с выстраивания смыслов, что для соседней страны очень важно. Лукашенко запрещал наш совместный «Бессмертный полк», хотя исторический бессмертный полк у нас был общий, у нас была Красная армия, и белорусы внесли в Победу больший вклад на душу населения, чем любой другой народ. А в итоге по Минску ходят люди с бело-красно-белыми флагами, с флагами тех людей, которые уничтожали партизан, белорусов, русских, евреев…» — рассуждает Никонов в соцсетях.

Кроме того, по мнению парламентария, можно говорить о политической системе.

«Если ты действительно играешь по демократическим правилам, у тебя должна быть политическая партия», — полагает глава комитета.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Сочи состоится встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.