Киев, 14 сентября 2020, 13:05 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил главу МИД Венгрии Петера Сийярто посетить Закарпатье. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба МИД Украины.
По словам министра, взаимные ограничения при пересечении границы двух стран касаются всех граждан, независимо от их статуса.
Напомним, Украина запретила въезд на свою территорию для иностранцев в связи с пандемией коронавируса. Запрет действует до 28 сентября 2020 года.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в связи с карантинными ограничениями на Украину не пустили государственного секретаря канцелярии премьер-министра Венгрии Яноша Потапу, что вызвало очередной дипломатический скандал.
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