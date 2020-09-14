Киев, , 13:05 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил главу МИД Венгрии Петера Сийярто посетить Закарпатье. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба МИД Украины.

«Дмитрий Кулеба пригласил венгерского коллегу 23 сентября посетить Закарпатье, чтобы обсудить дальнейшие шаги по реализации уже достигнутых договорённостей… и принять участие в совместных мероприятиях», — сказано в сообщении.

По словам министра, взаимные ограничения при пересечении границы двух стран касаются всех граждан, независимо от их статуса.

«На этом фоне наша встреча является чётким сигналом — обе страны настроены на поиск взаимоприемлемых решений без проволочек», — добавил Кулеба.

Напомним, Украина запретила въезд на свою территорию для иностранцев в связи с пандемией коронавируса. Запрет действует до 28 сентября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в связи с карантинными ограничениями на Украину не пустили государственного секретаря канцелярии премьер-министра Венгрии Яноша Потапу, что вызвало очередной дипломатический скандал.

Читайте ранее в этом сюжете: Посла Венгрии вызовут в МИД Украины