Ставрополь, , 13:02 — REGNUM Жители Ставрополья в единый день голосования избрали 433 депутата 21 представительного органа муниципальных образований, сообщили ИА REGNUM 14 сентября в пресс-службе краевого избиркома. Более 89% мандатов достались кандидатам, выдвинутым от партии «Единая Россия».

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Так, в число избранных в муниципальные органы местного самоуправления вошли 386 единороссов. Представители ЛДПР получили 15 мандатов, КПРФ — 10 мандатов, шесть мандатов досталось кандидатам от «Справедливой России», еще один — кандидату от «Коммунистов России». Кроме того, 15 мандатов получили самовыдвиженцы.

На Ставрополье также прошли дополнительные выборы депутата краевой думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2. Наибольшее количество голосов (72,86%) среди четырех кандидатов получил Владимир Дорошенко.