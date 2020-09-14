Лондон, , 12:53 — REGNUM В Центральном уголовном суде Олд-Бэйли в Лондоне возобновлены судебные слушания по делу об экстрадиции в США Джулиана Ассанжа, являющегося основателем сайта Wikileaks. Об этом 14 сентября сообщает РИА Новости.

Также указывается, что судебное заседание было начато с обсуждения режима ношения защитных масок в зале суда и Ассанжу было разрешено при желании во время слушаний надевать маску.

При этом 10 сентября судебные слушания были прерваны из-за подозрения на коронавирус у одного из адвокатов, представляющих интересы США, однако после получения юристом отрицательного результата при повторном анализе 11 сентября, было принято решение 14 сентября возобновить слушания.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября стало известно, что отец Джулиана Ассанжа Джон Шиптон принял участие в протестах возле суда в Лондоне.