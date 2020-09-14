Чита, , 12:47 — REGNUM В Забайкалье обнародованы итоги голосования по выборам глав Могочинского и Могойтуйского района, города Краснокаменска. Как сообщает сегодня, 14 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора, кандидат от партии «Единая Россия» Булат Нимбуев сохранил пост главы Могойтуйского района, за него проголосовало 72,65% избирателей. Второе место занял Валерий Намсараев от партии «КПРФ» — 14,29%, кандидат партии «Родина» Виктор Шереметьев достиг 10,93% голосов.

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Самовыдвиженец Анатолий Сорокотягин остался главой Могочинского района Забайкалья, его результат — 44,79% голосов. Андрей Вяткин от «Единой России» стал вторым с 26,99% голосов. Александр Иванов набрал 11,96%, заняв третье место.

Игорь Мудрак избран главой Краснокаменска с 57,6% голосов избирателей. Второе место занял Петр Безбородов с 15,6%. Третий — Юрий Житлухин, набравший 13,57% голосов.

Новым руководителем Нерчинского района стал кандидат от «Единой России» Михаил Слесаренко с 49,81% голосов избирателей, Наталья Горюнова от КПРФ набрала 30,73%, Александра Кузнецова из партии «Справедливая Россия» получила 6,74% голосов избирателей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего 13 сентября 2020 г. в Забайкалье состоялась 281 избирательная кампания. К замещению было запланировано 1713 мандатов.

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