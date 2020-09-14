Вашингтон, , 12:46 — REGNUM Благодарность за службу послу США в Пекине Терри Бранстеду выразил американский государственный секретарь Майк Помпео. Соответствующая запись 14 сентября размещена на странице госсекретаря США в соцсети Twitter.

«Я благодарю посла Терри Бранстеда за его более чем трехлетнюю службу американскому народу в качестве посла США в Китае», — говорится в сообщении.

Также указывается, что президент США Дональд Трамп остановился на кандидатуре Бранстеда на данный пост, так как многолетний опыт последнего во взаимодействии с КНР сделал его самым лучшим кандидатом для того, «чтобы представлять администрацию (США) и защищать американские интересы и идеалы в этих важных отношениях».

Кроме того, Помпео указал, что благодаря работе Бранстеда отношения Китая и США стали ориентированными на результат, взаимными и справедливыми.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее владелец социальной сети TikTok — китайская компания ByteDance — отказалась продавать американский сегмент соцсети корпорации Microsoft.