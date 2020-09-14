Кострома, , 12:25 — REGNUM В Костромской области опубликованы предварительные итоги выборов в областную думу, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Выборы в законодательное собрание проходили по смешанной избирательной системе: 25 депутатов были избраны по одномандатным округам, еще 10 — по партийным спискам.

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Большее количество мест в думе достанется представителям «Единой России». Впервые в областную думу прошли депутаты от партии «Новые люди», преодолевшей 5% барьер.

Предварительные данные по округам:

Округ No 1 (Кострома) Илья Невский — Единая Россия

Округ No 2 (Кострома) Сергей Деменков — Единая Россия

Округ No 3 (Кострома) Иван Богданов — Единая Россия

Округ No 4 (Кострома) Евгений Щепалов — Единая Россия

Округ No 5 (Кострома) Дмитрий Зафиров — Единая Россия

Округ No 6 (Кострома) Владимир Михайлов — партия Социальной защиты

Округ No 7 (Кострома) Ихтияр Илдыр оглы Мирзоев — Единая Россия

Округ No 8 (Кострома) Сергей Галичев — партия Социальной защиты

Округ No 9 (Кострома) Вадим Козырев — Единая Россия

Округ No 10 (Кострома) Максим Гутерман — Яблоко

Округ No 11 (Кострома) Сергей Калашник — Единая Россия

Округ No 12 (Нерехта) Дмитрий Грибков — Единая Россия

Округ No 13 (Нерехта) Флун Гумеров — Единая Россия

Округ No 14 (Красное) Алексей Шадричев — Единая Россия

Округ No 15 (Костромской) Сергей Зудин — Единая Россия

Округ No 16 (Судиславль) Олег Скобелкин — Единая Россия

Округ No 17 (Буй) Ольга Дробышева — КПРФ

Округ No 18 (Галич) Александр Плюснин — Справедливая Россия

Округ No 19 (Кадый) Галина Полякова — Единая Россия

Округ No 20 (Парфеньево) Алексей Баранов — Единая Россия

Округ No 21 (Макарьев) Алексей Исаков — Единая Россия

Округ No 22 (Мантурово) Вячеслав Головников — самовыдвиженец

Округ No 23 (Шарья) Александр Коновалов — Единая Россия

Округ No 24 (Поназырево) Анатолий Краев — Единая Россия

Округ No 25 (Павино) Вадим Курбанов — Единая Россия

Еще 10 мест распределятся между партиями, преодолевшими 5%-барьер. Пять мандатов достанется представителям «Единой России», по одному — КПРФ, ЛДПР, «Партии пенсионеров», «Справедливой России» и партии «Новые люди». Не набрали достаточного числа голосов партии «За правду», «Родина», «Яблоко» и «Коммунисты России».

На данный момент необработанными остаются 6% протоколов участковых избирательных комиссий, принципиально измениться результаты выборов не могут. Выборы в Костромскую областную Думу прошли с 11 по 13 сентября 2020 года. Явка составила 32%.