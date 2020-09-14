Ставрополь, , 13:01 — REGNUM Выборы, прошедшие в Ставропольском крае в единый день голосования, признаны состоявшимися и действительными. Явка по региону составила 41,95% (более 350 тыс. избирателей), сообщили ИА REGNUM 14 сентября в пресс-службе краевого избиркома.

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Жители Ставрополья 11−13 сентября избрали одного депутата думы региона шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2, а также 433 депутатов 21 представительного органа муниципальных образований.

Наибольшая активность избирателей на Ставрополье отмечена в Новоселицком районе — 63,54%, Красногвардейском районе — 62,04%, Степновском районе — 61,84%. Невысокая явка зафиксирована в Минераловодском районе — 21,21%, городе Ессентуки — 21,93% и Предгорном районе — 34,99%.