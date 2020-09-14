Париж, , 12:25 — REGNUM Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр выступил в поддержку сетей пятого поколения (5G) во Франции, несмотря на жесткую оппозицию со стороны мэров 68 французских городов и депутатов «Национального собрания». Об этом сообщает Agence France-Presse.

В ответ на требование ряда политиков ввести мораторий на строительство сетей 5G министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что задержка в этой сфере была бы «трагической ошибкой».

«Необходимо, чтобы мы внедрили 5G», — пояснил министр. Если произойдет задержка, «мы рискуем сделать подарок нашим противникам и экономическим соперникам… Мы лишимся наиболее продвинутых разработок в сферах медицины, управления электроэнергетикой и транспортом», — добавил он, выступая на телеканале France 2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее около 70 мэров французских городов опубликовали открытое письмо в издании «Воскресный журнал» с требованиями провести «демократические дебаты» по строительству во Франции сетей 5G, а также немедленно ввести мораторий на их использование до лета 2021 года.

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