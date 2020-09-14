Тегеран, , 12:23 — REGNUM Сообщения американской газеты Politico о том, что власти Ирана рассматривают возможность подготовки покушения на посла США в ЮАР, являются безосновательными. Об этом 14 сентября заявил официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде, слова которого приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства Ирана.

«Эти безосновательные обвинения являются частью информационной кампании правительства (президента США) Дональда Трампа против Ирана», — сказал официальный представитель.

Также Хатибзаде отметил, что подобные методы, возможно, будут использоваться американскими властями и дальше и продолжат быть «неэффективными и дополнят длинный список неудач Вашингтона в противостоянии с Ираном».

Напомним, 13 сентября американская газета Politico со ссылкой на представителей спецслужб США опубликовала материал, в котором утверждалось, что иранские власти рассматривают возможность организации покушения на американского посла в ЮАР Лану Маркс. Это, как говорилось в материале Politico, якобы должно было стать ответом на убийство США командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.