Москва, , 12:13 — REGNUM Система «умного голосования», призванная мобилизовать информационные ресурсы для популяризации оппозиционных кандидатов, показала свою полную неэффективность на голосовании 11−13 сентября 2020 года. Об этом 14 сентября заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев на телеканале «Россия 24».

Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования: итоги и комментарии — все новости»

"Всё вот это ими заявленное в большей степени является пиар-актом, а не механизмом для развития выборов. В конечном счёте что дало их «умное голосование»? Они смогли консолидироваться вокруг каких-то кандидатов? Что-то я этого не заметил», — заявил Журавлев.

«Они смогли выдвинуть кого-то яркого? Я это опять не заметил. Может быть, я так плохо вижу, но даже и у оппозиционных экспертов я не вижу каких-то доказательств того, что это голосование удалось», — указал он.