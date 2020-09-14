Тюмень, , 12:08 — REGNUM В Тюменской области в в Банниковском и Тоболовском муниципальных образованиях из-за смерти кандидатов перенесены выборы. Об этом сообщил на пресс-конференции 14 сентября председатель регионального избиркома Игорь Халин.

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Там выборы депутатов сельских поселений перенесены на 20 сентября 2020 года.

Подробности Игорь Халин не сообщил, отметил лишь, что смерти кандидатов были внезапными.

Напомним, в Тюменской области 13 сентября 2020 года состоялись 257 выборных кампаний по итогам которых распределились 2307 депутатских мандатов. В большинстве муниципальных образований убедительную победу одержали кандидаты от партии «Единая Россия».