Джакарта, , 12:07 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что борьбу с COVID-19 в стране нельзя сравнивать с другими государствами, сообщает Antara.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Напоминаю вам, что наша страна является страной-архипелагом. Понимание распространения COVID-19 очень важно в борьбе с пандемией в нашей стране. Это нельзя сравнивать с другими странами», — заявил президент в Джакарте.

Глава государства подчеркнул, что правительство должно продолжать упорно трудиться. Джоко Видодо также призвал комитет по борьбе с COVID-19 сосредоточиться на борьбе с пандемией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезиипринял 20 Чрезвычайных и Полномочных послов, которые находились в ряде дружественных стран, в президентском дворце в Джакарте.

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