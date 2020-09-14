Киев, , 12:14 — REGNUM У здания Верховной рады проходит митинг националистов, которые требуют создания временной следственной комиссии по делу о провале операции украинских спецслужб по задержанию граждан РФ — так называемых «вагнеровцев». Об этом сообщил 14 сентября Telegram-канал PavlovskyNews.

«Люди кричат «ганьба» («позор» — прим. ИА REGNUM) и призывают расследовать скандальное дело о срыве операции», — сказано в сообщении.

Журналисты также отметили, что на сайте президента Украины соответствующая петиция набрала более 25 тыс. голосов, а значит, на неё обязан отреагировать президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, ранее бывший глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко опубликовали документы, согласно которым украинские спецслужбы пытались задержать 33 граждан РФ, так называемых «членов частной военной компании «Вагнер».

По словам бывших чиновников, операция провалилась из-за предательства кого-то из представителей высшего руководства Украины.

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