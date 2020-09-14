Москва, , 12:05 — REGNUM Несистемная оппозиция в России так и не смогла выработать общую стратегию действий для того, чтобы показать сколько-нибудь заметный результат на выборах 11−13 сентября 2020 года. Об этом 14 сентября заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев на телеканале «Россия 24».

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"Их голосование, простите, может, они на меня обидятся, но это анекдот. В чём проблема российской оппозиции? Она никогда не будет ходить колонной, она никогда не договорится, кто первый пойдёт. Они всегда ходят шеренгой», — заявил Журавлев.

«И потому все их «умные голосования» свелись к некоему политическому акту, который важен сам по себе. А на результатах-то оно никак не сказалось», — указал он.