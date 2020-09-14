Тбилиси, , 12:11 — REGNUM Почти 90% жителей Грузии намерены идти голосовать во время выборов в парламент, но больше половины еще не выбрали, какую партию будут поддерживать. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные 14 сентября Национальным демократическим институтом (NDI, США).

По данным исследования, 88% респондентов намерены пойти голосовать, а 12% еще не решили. О тех, кто твердо решил не идти на выборы, не сообщается. При этом, 59% опрошенных пока не выбрали партию.

Также 56% опрошенных считают, что выборы будут свободными и справедливыми. Среди основных препятствий, мешающих справедливым выборам, 30% назвали подкуп избирателей, 15% — нарушения во время голосования. Только 14% считают, что в стране нет существенных препятствий для проведения свободных выборов.

Сообщается, что опрос проводился с 6 по 11 августа по телефону. В нем участвовали 2045 респондентов.

Напомним, в Грузии на 31 октября намечены парламентские выборы. В Центризбиркоме зарегистрировались 66 партий. В этом году процентный барьер для них снижен до 1%.

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