Киев, , 12:04 — REGNUM Верховная рада Украины планирует заслушать отчет о ситуации с «нормандским форматом» вице-премьер-министра, министра по вопросам «реинтеграции оккупированных территорий» Алексея Резникова.

Об этом сегодня, 14 сентября, заявил глава украинского парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Спикер отметил, что главной темой отчета будут итоги «нормандской встречи» на уровне советников, которая состоялась в Берлине 11 сентября.

«Резников… также должен проинформировать (депутатов) относительно того, как мы видим дальнейшее движение в этом направлении», — заявил Разумков.

ИА REGNUM напоминает, что в Киеве заявили, что главным итогом переговоров в Берлине 11 сентября на уровне советников являются договоренности о продолжении режиме тишины в Донбассе.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак также отметил, что одним из главных достижений встречи на уровне советников глав «нормандской четверки» является присутствие на этом мероприятии представителей ОБСЕ.

Представитель России в переговорах Дмитрий Козак уточнил, что не видит никаких оснований для проведения встречи лидеров стран «нормандского формата».