Москва, , 11:56 — REGNUM Электронное голосование оказалось мощным инструментом для политической мобилизации молодёжи, и голосование 11−13 сентября это хорошо продемонстрировало. Об этом 14 сентября заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев на телеканале «Россия 24».

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"Мы его немножко недооцениваем, его значение в действительности намного больше. Потому что электронное голосование — это площадка молодёжи. Электронное голосование как технология уже сильно повышает интерес к выборам со стороны молодых поколений, которые, чего греха таить, живут по принципу: что у вас в политике, мне неинтересно, у меня своя жизнь», — заявил Журавлев.

«Электронное голосование, конечно, повысило мобильность голосования и увеличило явку. Я бы сейчас сосредоточился на развитии этого направления», — указал он.