Кострома, , 11:50 — REGNUM По предварительным результатам выборов губернатора Костромской области, главой региона стал кандидат от «Единой России» Сергей Ситников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно опубликованным данным, за Ситникова отдали голоса 64,82% избирателей, принявших участие в выборах. Основной соперник губернатора — первый секретарь костромского комитета КПРФ Валерий Ижицкий набрал 16,28% голосов. 7,65% избирателей поддержали кандидата от «Справедливой России» Александра Плюснина, 5,56% — представителя ЛДПР Руслана Федорова. Представитель Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Георгий Тащиев набрал 2,55% голосов.

Активнее всего за Ситникова голосовали жители Нерехты и Нерехтского района, за кандидата Ижицкого — Кологривский район. Плюснина поддержали жители Галича, Федорова — Шарьинцы, Тащиева — Красносельский район.

Голосование, начавшееся в регионе в 8.00 11 сентября завершилось в 20.00 13 сентября. Явка на выборах составила 32%.