Берлин, , 11:47 — REGNUM Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) привлечена к исследованию биологических образцов, взятых у российского блогера Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении правительства Германии, распространённом 14 сентября.

Отмечается, что специалисты ОЗХО получили пробы блогера и приступили к их анализу. При этом в кабинете министров ФРГ подчеркнули, что ранее три лаборатории независимо друг от друга выявили в пробах следы нервно-паралитического боевого вещества группы «Новичок».

Именно воздействие этого яда, утверждают в Берлине, привело к резкому ухудшению состояния здоровья блогера.

Как сообщало ИА REGNUM, российские власти указывают на бездоказательность заявлений германской стороны об «отравлении» Навального «Новичком».

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