Париж, , 11:54 — REGNUM Несколько сотен членов алжирской диаспоры и участников оппозиционного народного движения «Хирак» провели демонстрацию в Париже с целью добиться изменения политического режима в Алжире. Об этом сообщает Le Figaro.

13 сентября на площади Республики в Париже собрались 27 политических групп, принадлежащих к алжирскому протестному движению «Хирак». Они совершили «протестный марш» до площади Бастилии, размахивая флагами Алжира и требуя отставки президента Абдельмаджида Теббуна, избранного в декабре 2019 года.

Некоторые протестующие также выступили за отмену семейного кодекса, который, по их мнению, способствует угнетению женщин, и статьи 2 Конституции Алжира, которая закрепляет за исламом статус государственной религии.

Как сообщало ИА REGNUM, оппозиционное движение Алжира «Хирак» не стало объявлять об отмене регулярных пятничных протестов, несмотря на эпидемию коронавируса.

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