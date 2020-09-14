Варшава, , 11:47 — REGNUM 14 сентября глава польского правительства Матеуш Моравецкий в своем рабочем кабинете проведет встречу с представителями парламентских оппозиционных партий. Мероприятие будет посвящено обсуждению темы политического кризиса в Белоруссии. Об этом передает Polskie Radio 24.

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Руководитель канцелярии премьер-министра Михал Дворчик сообщил журналистам, что инициатором встречи стал Матеуш Моравецкий, а на мероприятие приглашены представители всех парламентских партий.

Известно, что в ходе встречи премьер попытается консолидировать позицию Польши по поводу событий в Белоруссии, а также обсудить возможное развитие событий в республике. Как сообщил Михал Дворчик, «вопрос о ситуации за восточной границей Польши должен обсуждаться вне внутренних и партийных разногласий».

Это уже вторая подобная встреча власти и оппозиции, посвященная белорусской тематике. Предыдущая состоялась 26 августа.

Напомним, политический кризис в Белоруссии продолжаются с 9 августа текущего года. Поводом послужили результаты выборов, согласно которым Александр Лукашенко набрал 80% голосов, в то время как его главный оппонент Светлана Тихановская — всего 10%. Оппозиция и многие белорусы посчитали данные результаты сфальсифицированными и вышли на массовые акции протеста.