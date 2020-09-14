Киев, , 11:44 — REGNUM На Украине сегодня, 14 сентября, эксперты обсуждают заявление внучки первого премьер-министра страны Витольда Фокина Марии о том, что именно она познакомила политика с нынешним главой офиса президента Андреем Ермаком и более того — причастна к решению включить Фокина в состав контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

Политики Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

ИА REGNUM напоминает, что в эфире одного из телеканалов Мария Фокина заявила, что Андрей Ермак — ее друг детства.

«Это мой друг… И это было наше личное решение, чтобы дедушка начал заниматься вопросом Донбасса… Он (Витольд Фокин) вообще не знал, что Андрей Ермак — это мой хороший друг детства, а Андрюше как раз нужна была помощь с ситуацией», — рассказал она.

Украинский политик, депутат Рады прошлого созыва Борислав Береза отмечает, что его абсолютно не удивила такая информация.

«Беда группы людей, которая пришла к власти, не только в том, что они неопытные и некомпетентные, но и в том, что они настолько глупы, что на должности подбирают людей, не учитывая их опыт, компетенции и соответствие, а лишь по знакомству или лояльности… В итоге дураки подбирают себе знакомых дураков. Это объясняет не только провальную кадровую политику Зеленского, но и множественные его провалы в управлении государством, в экономике и в дипломатии, которой занимается офис президента», — заявил Береза.

По словам политика, единичные качественные назначения (Береза не уточняет, какие) — «это исключение из правил, и они подтверждают всё вышесказанное».

Также он усомнился в том, что Ермак на самом деле «друг детства» Марии Фокиной, отметив, что у них разница в возрасте в 14 лет.

«Но речь ведь не об этом, а о том, что теоретически Маша по знакомству могла пристроить своего охранника в министры обороны», — резюмировал экс-депутат.

Офис президент Украины пока этот скандал не комментировал.

ИА REGNUM напоминает, что президент Зеленский 18 августа официально назначил в состав делегации Украины для участия в контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе первого премьер-министра Украины Витольда Фокина. 87-летний Фокин занял позицию заместителя главы делегации и уже отметился рядом резонансных заявлений, которые были крайне критически были встречены на Украине — например, о необходимости всеобщей амнистии.