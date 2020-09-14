Волгоград, , 11:38 — REGNUM Предварительные итоги голосования по 55 избирательным муниципальным кампаниям подвели 14 сентября в избирательной комиссии Волгоградской области. Представители «Единой России» получили большинство мест на выборах депутатов городских и сельских поселений.

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Депутатом Волгоградской областной Думы по Урюпинскому одномандатному избирательному округу №1 стал Александр Феронов («Единая Россия») — 37 367 голосов избирателей или 73,61%. Явка составила 50,08%.

На дополнительных выборах депутатов Волгоградской городской Думы VI созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Тракторозаводский наибольшее количество голосов набирает Александр Осокин («Единая Россия») — 61,93%, а по одномандатному избирательному округу № 9 Центральный — Олеся Казаченок («Единая Россия», 63,34%).

На дополнительных выборах депутата Волжской городской думы по Волжскому одномандатному избирательному округу № 12 победу одержал Михаил Ломакин («Единая Россия») — 68,66%.

На дополнительных выборах депутатов Камышинской городской думы по одномандатному избирательному округу №5 — Людмила Хомутецкая («Единая Россия», 77,98%), по одномандатному избирательному округу №8 — Андрей Летов («Единая Россия 69,77%).

На дополнительных выборах депутатов Фроловской городской Думы по одномандатному избирательному округу №12 победителем стал Павел Майоров («Единая Россия» 73,23%), по одномандатному избирательному округу №17 — Игорь Колесников Николаевич («Единая Россия» 68,82%).

На выборах 29 глав сельских поселений кандидаты от «Единой России» получили 27 мест, один — кандидат от «Справедливой России», ещё одним главой стал самовыдвиженец.

На выборах депутатов городских и сельских поселений представители «Единой России» получили 124 мандата, по пять мест у кандидатов от «Справедливой России» и КПРФ, два представителя ЛДПР и восемь самовыдвиженцев.