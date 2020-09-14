Ханты-Мансийск, , 11:36 — REGNUM В Югре на муниципальных выборах 13 сентября 2020 года представители «Единой России» получили 84% от общего числа мандатов. Это один из лучших результатов среди всех региональных отделений партии по стране, заявил 14 сентября председатель думы ХМАО, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Борис Хохряков.

«Из 94 мандатов мы «взяли» 79 мандатов. Это главы шести поселений, 62 депутата районных и городских дум и 11 депутатов советов депутатов городского поселения Советский. Напомню, подавляющее большинство депутатов думы округа проголосовали за действующего главу региона Наталью Комарову. Отмечу, что эту кандидатуру выдвинула «Единая Россия», и все непарламентские партии, с которыми мы проводили консультации, ее также поддержали», — сообщил спикер парламента Югры.

Напомним, в единый день голосования в ХМАО состоялись выборы и довыборы в 10 муниципальных образований автономного округа.

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"Это убедительная победа партии «Единая Россия». На втором месте коммунисты — девять мандатов, ЛДПР — один мандат. Ещё пять позиций в думах заняли самовыдвиженцы», — отметил Борис Хохряков.