Ханты-Мансийск, 14 сентября 2020, 11:36 — REGNUM В Югре на муниципальных выборах 13 сентября 2020 года представители «Единой России» получили 84% от общего числа мандатов. Это один из лучших результатов среди всех региональных отделений партии по стране, заявил 14 сентября председатель думы ХМАО, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Борис Хохряков.
Напомним, в единый день голосования в ХМАО состоялись выборы и довыборы в 10 муниципальных образований автономного округа.
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"Это убедительная победа партии «Единая Россия». На втором месте коммунисты — девять мандатов, ЛДПР — один мандат. Ещё пять позиций в думах заняли самовыдвиженцы», — отметил Борис Хохряков.