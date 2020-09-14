Москва, , 11:34 — REGNUM Довыборы депутатов двух муниципальных округов Москвы признаны состоявшимися, сообщил 14 сентября зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

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Голосование проходило в двух районах Бабушкинском и Марьино. По словам Реута, нарушений закона не было выявлено.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае прошли дополнительные выборы депутатов краевого Заксобрания третьего созыва по Ачинскому одномандатному избирательному округу № 11 и Норильскому одномандатному избирательному округу № 21.

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