Краснодар, , 11:32 — REGNUM Около 75% мандатов в городской думе Краснодара нового созыва получит партия «Единая Россия», об этом говорилось на аппаратном совещании в администрации города 14 сентября.

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«Явка по Краснодару составила порядка 27%. В принципе, она небольшая. По сравнению с другими муниципалитетами края мы значительно уступаем в этой части. Почти все парламентские партии, которые участвовали в выборной кампании в городскую Думу, у нас будут представлены в городской Думе Краснодара. Можно сказать, что партия «Единая Россия», по предварительным подсчётам, голосов сохранит за собой большинство — порядка 75%. Остальные 25% — приблизительно, ещё точных цифр нет, я говорю пока о предварительных результатах, распределятся между другими парламентскими партиями», — уточнил мэр Краснодара Евгений Первышов.

Отметим, по данным краевого избиркома, на выборах в гордуму Краснодара по единому округу «Единая Россия» получила 55,17% голосов, КПРФ — 21,07%, ЛДПР — 9,42%, «Справедливая Россия» — 6,66%, партия «Новые люди» — 4,99%. Добавим, что всего будет распределено 52 мандата депутатов гордумы.