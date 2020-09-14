Киев, , 11:30 — REGNUM Бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины, сообщил 14 сентября телеканала «Эспрессо».

Экс-чиновник отметил, что ему не известно, о чём с ним хотят поговорить правоохранители. Богдан добавил, что уголовное дело в отношении него было заведено ещё в августе 2020 года.

Бывший глава офиса президента также прокомментировал своё сообщение о побеге с Украины:

«Я не переходил границу, это было бы нарушением действующего законодательства. Это была моя литературная шутка, поскольку именно так действовал Остап Бендер», — рассказал он.

Как сообщили в ГБР, Богдана решили допросить после его интервью журналисту Дмитрию Гордону:

«Андрей Богдан обнародовал информацию о якобы наличии договорённостей с российскими должностными лицами по вопросам статуса Крыма, авиасообщения с Россией, обмена пленными и ряда других договорённостей, не предусмотренных законами…» — сказано в сообщении.

Напомним, ранее экс-глава офиса президента Украины дал скандальное интервью, в котором подверг критике президента Украины Владимира Зеленского и своего преемника Андрея Ермака, а затем сообщил, что покинул Украину.

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