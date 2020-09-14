Киев, 14 сентября 2020, 11:30 — REGNUM Бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины, сообщил 14 сентября телеканала «Эспрессо».
Экс-чиновник отметил, что ему не известно, о чём с ним хотят поговорить правоохранители. Богдан добавил, что уголовное дело в отношении него было заведено ещё в августе 2020 года.
Бывший глава офиса президента также прокомментировал своё сообщение о побеге с Украины:
Как сообщили в ГБР, Богдана решили допросить после его интервью журналисту Дмитрию Гордону:
Напомним, ранее экс-глава офиса президента Украины дал скандальное интервью, в котором подверг критике президента Украины Владимира Зеленского и своего преемника Андрея Ермака, а затем сообщил, что покинул Украину.
Читайте также: Экс-глава офиса президента Украины рассказал о кадровой политике Зеленского
Читайте ранее в этом сюжете: Экс-соратник Зеленского покинул Украину
Читайте развитие сюжета: Экс-глава офиса Зеленского не исключил своего возвращения в политику