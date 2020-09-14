Киев, , 11:27 — REGNUM Одним из главных достижений встречи на уровне советников глав «нормандской четверки» является присутствие на этом мероприятии представителей ОБСЕ, заявил в эфире украинского телевидения глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, это значит, что координация между минским и нормандским форматом будет еще «более плодотворной и эффективной».

Ермак отдельно подчеркнул, что украинская делегация получила бесспорную поддержку всех участников последней «нормандской встречи».

Политолог Владимир Фесенко в своем комментарии заявил, что никакого особого «прорыва» не переговорах не произошло, но и катастрофы — в виде неоправданных и рискованных уступок — также не случилось.

«В общем, все в нашем стиле. Задача-минимум — возобновление перемирия — вроде бы выполнена… Риски нарушений и намеренных провокаций как были, так и будут. Но в любом случае желательно стремиться к прекращению военных действий», — подчеркнул эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что 11 сентября в Берлине состоялась встреча политических советников участников стран «нормандского формата». В офисе президента заявили, что участники переговоров «прислушались к Киеву» в вопросе сохранения перемирия в Донбассе.

12 сентября президент Зеленский также заявил, что основным достижением встречи политических советников в Берлине является решение о продлении режима тишины.