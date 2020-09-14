Красноярск, , 11:26 — REGNUM В Красноярском крае подводят итоги единого дня голосования, сообщили ИА REGNUM 14 сентября в региональном избиркоме.

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13 сентября 2020 года в регионе прошли дополнительные выборы депутатов краевого Заксобрания третьего созыва по Ачинскому одномандатному избирательному округу № 11 и Норильскому одномандатному избирательному округу № 21.

По округу №11 наибольшее число голосов (40,69%) набрал Владимир Чернышенко, выдвинутый «Единой Россией». Явка составила 22,74% от общего числа избирателей в округе.

По округу № 21 победил Юрий Захаринский, также выдвинутый «Единой Россией». Он получил 55,73% голосов. Явка составила 5,43%.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 13 сентября в Красноярском крае прошли более 500 кампаний по выборам в органы местного самоуправления.

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