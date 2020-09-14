Астрахань, 14 сентября 2020, 11:24 — REGNUM Глава ЦИК России Элла Памфилова прокомментировала жалобу, поступившую из Астрахани с избирательного участка № 402, сообщает ИА REGNUM.
Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования: итоги и комментарии — все новости»
Жалобу подал кандидат в депутаты от партии «Яблоко» Сергей Петров. Он заявил, что на выборах депутатов городской думы был вскрыт сейф-пакет. По словам исполняющего обязанности председателя избирательной комиссии Астраханской области Владимира Золотокопова, сейф-пакет действительно был вскрыт, но с соблюдением протокола и в присутствии всех членов комиссии.
По мнению Памфиловой, если жалоба была разобрана на месте, она не должна была дойти до ЦИК.
Читайте ранее в этом сюжете: В Астрахани за депутатов гордумы проголосовали менее 15% избирателей
Читайте развитие сюжета: В Астраханской области 95 бюллетеней признали недействительными