Астрахань, , 11:24 — REGNUM Глава ЦИК России Элла Памфилова прокомментировала жалобу, поступившую из Астрахани с избирательного участка № 402, сообщает ИА REGNUM.

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Жалобу подал кандидат в депутаты от партии «Яблоко» Сергей Петров. Он заявил, что на выборах депутатов городской думы был вскрыт сейф-пакет. По словам исполняющего обязанности председателя избирательной комиссии Астраханской области Владимира Золотокопова, сейф-пакет действительно был вскрыт, но с соблюдением протокола и в присутствии всех членов комиссии.

«Речь идёт о том, что открывался к работе сейф, в этот момент присутствовала вся комиссия… От самого кандидата присутствовала наблюдатель. Когда мы брали объяснения с членов комиссии, наблюдатель от этого кандидата точно так же подписала, что сейф-пакет был нетронут и вскрывался при ней. Её подпись о том, что никаких претензий ко вскрытию сейф-пакета, которое делалось коллегиально, у неё нет», — рассказал Золотокопов.

По мнению Памфиловой, если жалоба была разобрана на месте, она не должна была дойти до ЦИК.

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