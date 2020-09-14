Анадырь, , 11:37 — REGNUM На Чукотке 13 сентября завершились шесть избирательных кампаний — жители региона показали традиционно высокую явку — от 62,73% до почти 76%. В Анадырском, Билибинском и Чукотском районах выбирали глав и депутатов. По итогам подсчётов голосов во всех кампаниях победу одержали женщины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в окружном правительстве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования: итоги и комментарии — все новости»

Читайте также: На Камчатке произошла качественная перезагрузка власти: эксперт

Для голосования было задействовано шесть избирательных участков из 55. На должности глав пяти сельских поселений было зарегистрировано 14 кандидатов, на три мандата в Совет депутатов сельского поселения Островное было пять кандидатов.

На досрочных выборах глав сёл Алькатваам и Хатырка в Анадырском районе победили Ирина Нананайнына-Рычим с результатом 34,48% и Ксения Кутынкеу, набравшая 45,88%.

В Энурмино Чукотского района лидером голосования стала Надежда Тынетегина — 49,47%.

На очередных выборах в Мейныпильгыно Анадырского района победила Ольга Елянто — 67,57%, а в Билибинском районе в Омолоне — Надежда Кутынкева с результатом 51,28%.

В селе Островное Билибинского района на дополнительных выборах депутатов сельского совета победили Альбина Деревянко, Виктория Дьячкова и Анна Ягловская.

Как сообщало ИА REGNUM, избирательная кампания на выборах губернатора Камчатского края была абсолютно прозрачной и прошла без конфликтов, считает директор по политическому анализу компании Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.