Вашингтон, , 11:22 — REGNUM Сообщениям президента США Дональда Трампа о пандемии коронавирусной инфекции не доверяют более половины жителей страны — 68%. Это следует из обнародованных 14 сентября данных опроса, который провела телекомпания ABC совместно с исследовательской службой Ipsos.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

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При этом 67% респондентов считают, что нынешний лидер страны слишком медленно действовал в препятствовании распространению коронавирусной инфекции. Ещё 31% заявили, что Трамп делал в данном направлении верные шаги и только 1% посчитал, что президент США был слишком поспешен в своих действиях в данном вопросе.

Также отмечается, что наибольшую поддержку нынешнем лидеру США высказывают поддерживающие американскую республиканскую партию, так как 69% из них, из числа принявших участие в опросе, поддержали курс Трампа в борьбе с COVID-19.

В то же время немногим более трети респондентов (35%) высказывают одобрение политики действующего американского президента в борьбе с экономическими последствиями пандемии.

Уточняется, что опрос был проведен 11 и 12 сентября с участием 533 совершеннолетних жителей США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на посту президента США должен быть, по мнению действующего главы Белого дома Дональда Трампа, «очень сообразительный человек».