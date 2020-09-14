Джуба, , 11:20 — REGNUM Миротворцы Организации Объединенных Наций (ООН) начали покидать 17 лагерей для беженцев в Южном Судане, на территории которых они были размещены в течение семи лет. Об этом сообщает RFI Kiswahili.

Солдаты ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации журналистов радиостанции, тысячи беженцев, чью безопасность охраняли миротворцы, были шокированы данной новостью.

«Миротворцы ООН ушли ночью. Они не сообщили нам, что покинут лагерь», — рассказал один из беженцев.

«Беженцы ходили от одной части лагеря к другой, они были очень напуганы», — сообщил другой житель лагеря.

Комиссар одной из десяти охраняемых территорий для внутренне перемещенных лиц генерал-майор Джозеф Акон заявил, что миротворцы ООН не поставили власти в известность о том, что они покинут лагерь.

«Мне не поступало официального уведомления о том, что миротворцы ООН покинут страну. В ООН мне сообщили о плане передислокации», — заявил Акон.

Представитель миссии ООН в Южном Судане Дэвид Ширер заявил, что вывод миротворцев из лагерей для беженцев не представляет опасности для населения.

«Предоставление помощи беженцам продолжится. Только мы больше не будем иметь отношения к лагерям для беженцев», — заявил Ширер, подчеркнув, что делами беженцев теперь будет заниматься правительство страны.

Миротворцы ООН покинули лагеря для беженцев через семь месяцев после того, как президент Южного Судана Сальва Киир и лидер повстанцев Риек Мачар подписали мирное соглашение.