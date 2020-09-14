Кызыл, , 11:04 — REGNUM Республиканский избирком Тувы подвёл итоги по явке избирателей на выборы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, в минувшее воскресенье местные жители выбирали 755 депутатов в представительные органы власти различных уровней.

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Среди них прошли довыборы депутата Верховного хурала по одномандатному округу в Кызыле. Явка составила чуть менее 56%. Из 16,8 тыс. избирателей на участки пришли около 9,4 тыс.

«В Кызыле на дополнительных выборах депутатов Хурала, представителей города Кызыла пятого созыва проголосовали 52,84 процента избирателей или 9 065 из 17 155 избирателей», — добавили в избиркоме.

В районах наибольшая явка зарегистрирована в Сут-Хольском (98,9%), Бай-Тайгинском (93,4%) и Овюрском (92,1%) районах.

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