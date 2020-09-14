Киев, , 11:00 — REGNUM Местные выборы на Украине должны состояться в установленный законом срок, то есть в конце октября 2020 года, но с четким соблюдением карантинных правил.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила депутат Рады от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.

Депутат напомнила, что законом определен срок, когда должны проводиться выборы, и его надо придерживаться.

«Есть Конституция, есть закон и постановление — давайте соблюдать сроки, но делать все, чтобы обезопасить себя», — подчеркнула она.

Верещук заявила, что она лично не верит, что парламент Украины проголосует за перенос местных выборов.

«Разве что если будет введено чрезвычайное положение, но для этого нужны железные основания… Думаю, что многие согласятся, что коронавирус не исчезнет 25 октября, и даже если выборы перенести на месяц, два, три — глобально ничего не изменится», — резюмировала депутат.

ИА REGNUM напоминает, что местные выборы на Украине должны состояться 25 октября. Ранее глава минздрава и главный санитарный врач страны заявили, что в случае, если «красная» коронавирусная зона распространится к этой дате по большей части Украины, выборы могут отменить или перенести. Многие эксперты считают, что офис президента всерьез рассматривает такой сценарий из-за резкого падения рейтингов.