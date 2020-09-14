Москва, , 10:59 — REGNUM В России выборы в рамках Единого дня голосования прошли спокойно, заявила председатель Общественной палаты РФ Лидия Михеева по итогам общественного мониторнига.

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"В целом, наша статистика свидетельствует о довольно спокойной обстановке на избирательных участках, и о том, что случаев, которые вызывали бы серьезную озабоченность, не было», — цитирует её «Интерфакс».

По ее словам, все сообщения, которые были получены в ОП, были отработаны региональными общественными палатами.

Ситуационный центр ОП в зафиксировал 65 сообщений о конфликтных ситуациях на избирательных участках. При этом на горячую линию палаты «поступило беспрецедентно малое количество звонков — 12 сообщений из восьми регионов», уточнила Михеева.

Всего на минувшем Едином дне голосования работали более 57 тыс. общественных наблюдателей, резюмировала она.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 11−13 сентября состоялись выборы различного уровня, среди которых — выборы глав 17 субъектов Федерации и депутатов законодательных органов государственной власти в 11 субъектах РФ.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что выборы в стране являются максимально открытыми и конкурентными.

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