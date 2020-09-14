Владикавказ, , 10:57 — REGNUM В Северной Осетии подвели итоги по явке избирателей на выборы, назначенные на единый день голосования 13 сентября. В этот день и предыдущие два дня в субъекте прошли пять избирательных кампаний. Явка на них составила от 30% до 84%, сообщили в пресс-службе центральной избирательной комиссии республики.

Так, активнее всего голосовали на довыборах депутатов в орган местного самоуправления Стур-Дигорского сельского поселения Ирафского района. Число жителей, принявших участие в голосовании, составило 84,21%.

На выборах главы Майрамадагского сельского поселения явка составила 54,92%, главы Мизурского сельского поселения — 42,66%, главы станицы Архонская Пригородного района — 30,73%, главы Среднеурухского сельского поселения Ирафского района — 65,15%.

В ходе выборов не было зафиксировано нарушений, о чем свидетельствуют 143 общественных наблюдателя, которые вели свою работу на 11 избирательных участках.