Чебоксары, , 10:56 — REGNUM «Единая Россия» сохранит большинство в городском собрании депутатов Чебоксар: предварительно ЕР в седьмом созыве будут представлять 30 депутатов из 43. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующие предварительные данные сообщил сегодня, 14 сентября, на планёрке в правительстве глава ЦИК Чувашии Александр Цветков. Отметим, что в шестом созыве у «Единой России» было 36 мандатов.

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По его словам, в 20 одномандатных округах из 21 предварительно победу одерживают кандидаты от «Единой России», в настоящее время решается вопрос по одному округу (№ 16), где пока лидирует представитель «Справедливой России».

Что касается выборов по партийным спискам, то здесь «Единая Россия» значительно теряет позиции: если в 2015 году на выборах в столичный парламент её поддержали 51,17% избирателей, то сейчас предварительно — 35,5%.

«Единая Россия» набрала 35,5%, что дополнительно даёт ещё десять мандатов. Соответственно, 30 мандатов должно быть у «Единой России». У КПРФ — 16,49% голосов, то есть четыре мандата. ЛДПР набирает 13,11%, три мандата предположительно. «Справедливая Россия» — 12,34%, тоже три мандата. У партии пенсионеров («Российская партия пенсионеров за справедливость», — прим. ИА REGNUM) — 9,27% голосов, претендует на два мандата.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам предыдущих выборов в городское собрание депутатов Чебоксар, которые прошли в 2015 году, «Единая Россия» набрала 51,17% голосов, КПРФ — 15,6%, «Справедливая Россия» — 13,06%, ЛДПР — 8,05%, «Коммунисты России» — 3,43%, «Патриоты России» — 1,67%, «Яблоко» — 1,23%. В результате «Единая Россия» получила 36 мандатов из 43: 15 из них — по партийному списку, 21 — по одномандатным округам. КПРФ и «Справедливая Россия» получили по три мандата, у ЛДПР был один мандат. Избирательная явка составила 46%.

Напомним, на выборах в городское собрание депутатов Чебоксар в 2010 году явка составила 25,3%. Тогда парламент формировался по одномандатным округам и состоял из 33 депутатов, из них 27 занимали представители «Единой России», по одному мандату получили представители КПРФ и «Справедливой России», а также избрались четверо самовыдвиженцев.

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