14 сентября 2020 | Время чтения 5 мин

Анатолий Кошкин, , 10:52 — REGNUM За японским политиком Сигэру Исибой наблюдаю давно, с тех пор, когда он, еще молодой парламентарий, не претендовал на высшие посты в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) и государстве, а был увлечен всем, что связано с армией и военными делами. В японской прессе даже писали о «военной мании» Исибы. Однако время шло, росли и амбиции выступавшего за увеличение роли вооруженных сил в жизни страны политика. Кстати, как и многие нынешние политические деятели ЛДП, он на старте воспользовался семейным бэкграундом, будучи сыном губернатора японской префектуры Тоттори.

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

В Японии есть такое понятие «дайдзинбё» — «министерская болезнь». Это когда каждый депутат парламента от ЛДП непременно примеряет на себя тогу министра. Ибо, даже если парламентарию удается побывать министром лишь непродолжительное время, этот «титул» остается за ним на всю жизнь и упоминается в справочниках, не говоря уже о некрологе.

По указанным выше причинам Исиба был нацелен в первую очередь именно на пост министра обороны, введения которого вопреки конституционному отказу Японии от обладания вооруженными силами добился ныне уходящий в отставку премьер-министр Синдзо Абэ. Исиба этот пост и получил в сентябре 2007 года в кабинете Ясуо Фукуды. Но амбициозному политику этого было мало — на следующий год он, претендуя уже на премьерский пост, баллотируется на выборах председателя партии, но проигрывает Таро Асо. Однако в ЛДП не принято обижать проигравшего и иметь в его лице оппозиционера. Асо предлагает своему конкуренту войти в состав кабинета, заняв не ключевой, но важный в Японии пост министра сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла. Для Исибы это еще одна ступенька карьерной лестницы, дополнительная запись в послужном списке, дающая право продолжать претендовать на высшую правительственную должность страны. В 2012 году он вновь выставляет свою кандидатуру на выборах председателя партии, который при большинстве в парламенте ЛДП автоматически становится премьер-министром страны. Проиграв в очередной раз, Исиба вновь не обижен, получив важный в партии пост ее генерального секретаря.

Помню разговор с видным деятелем ЛДП и государства о шансах Исибы возглавить правительство. «Исиба-кун едва ли когда станет премьер-министром», — гласил вердикт опытнейшего политика. Однако сам бывший министр обороны и сельского хозяйства, похоже, так не считает и исполнен решимости продолжить борьбу за японский политический Олимп.

Став непримиримым критиком внутренней и внешней политики кабинета Абэ, он как альтернативная фигура получает симпатии и поддержку японцев, опережая по рейтингу популярности своих конкурентов на предстоящих досрочных выборах председателя партии в связи с уходом в отставку нынешнего премьера. Но в Японии главу государства выбирает не народ, а депутаты и делегаты местных организаций ЛДП. А они вновь отказали Исибе, выдвинув на премьерский пост верного соратника уходящего Абэ — генерального секретаря кабинета министров Ёсихидэ Суга.

Для привлечения к себе внимания Исиба идет на экстравагантные заявления и инициативы. Одна из них явилась поводом для написания этих строк.

Бывший министр обороны предложил пересмотреть количество муниципалитетов Японии, увеличив их с 1718 до 1724, то есть на 6 единиц. Казалось бы, эта инициатива сугубо внутреннего порядка и заинтересовать зарубежных аналитиков и обозревателей не должна. Однако к немалому удивлению самих японцев Исиба, оказывается, вознамерился увеличить число муниципалитетов… (?!) за счет принадлежащих соседней стране южно-курильских островов, представив их как «незаконно оккупированные северные территории Японии». Другими словами, он намерен создать шесть японских муниципалитетов на островах Кунашир, Итуруп, Шикотан и Плоские, по-японски Хабомаи.

Сообщается, что эта выходка, по иному «предложение» не назовешь, вызвала критику не только в народе, но и в самой ЛДП, где резонно отмечают, что сначала острова надо «вернуть». Задаются японцы и вопросом, как Исиба намерен разместить «шесть муниципалитетов» на четырех островах. Одни назвали инициативу Исибы — «плохим спектаклем», другие посчитали, что он просто «игнорирует реальность». А реальность такова, что по опросам 88,2% ответивших японцев не верят в возможность в настоящее время или ближайшей перспективе добиться «возвращения островов».

В целом в стране наблюдается «разброд и шатания» по поводу того, как дальше «бороться за острова». Наиболее здраво мыслящие политики и политологи понимают, что согласие президента РФ Владимира Путина включить в Конституцию России положение о запрете отчуждения российских территорий означает нежелание Кремля и Смоленской площади продолжать пустопорожние дебаты с японцами о «принадлежности» Курильских островов. Ну, а наиболее упертые и психически неуравновешенные предлагают отбить «северные территории» нанесением ударов по России «ядерными ракетами».

«Мнения» с подобными «предложениями» приводит РИА «Новости»:

"Не хотят возвращать острова — не надо! Никаких переговоров с русскими! Подождем, пока Россия сама не загнется!», — написал suz.

«Северные территории нам ничем, кроме войны, не вернуть. Россию можно будет победить, если ударить ядерными ракетами, ну если не по ее столице, то хотя бы по военным базам», — утверждает hat.

«Японии нужно твердо примкнуть к США и Западу и приложить все силы к международной изоляции России и санкциям против нее. Это и будет самая эффективная политика нового японского премьера против Москвы», — считает lex.

«Пора перестать играть в добрячков и предоставлять экономическую помощь этой стране, не заслуживающей никакого доверия!» — высказался typ».

Конечно, будущий премьер-министр Японии, которым, скорее всего, станет Ёсихидэ Суга, едва ли разделяет столь экстремистские настроения определенной части своих соотечественников. Но о том, что в Стране восходящего солнца отнюдь не все привержены идеалам мирной конституции, а существуют и активно при поддержке влиятельных сил действуют агрессивно настроенные реваншисты различных мастей, знать нужно. И не только знать, но и учитывать в политике и военной стратегии.

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